Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поздравила любимого мужа с днем рождения

8 мая рэпер, продюсер и телеведущий Потап празднует 40-летие, передает Politeka.net. Жена известного артиста решила поздравить супруга с круглой датой, разместив несколько фото.

На кадрах Настя и Потап обнимаются, целуются и просто весело проводят время.

"Mi amor 💛 сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик. (Весом всего 2 кг 800 гр) Я очень горжусь тобой, Леша!", - написала Каменских.

Звезда отметила, что ее муж в свои годы много сделал и многого достиг.

"Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный", - отметила Настя.

По словам красотки, ее любимый всегда остается настоящим человеком, который в новом году своей жизни будет покорять новые вершины.

"Я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку🧸❤️", - в конце написала певица.

За час публикация собрала почти 60 тысяч лайков и много комментариев.

"С именинником! Он бомбический! Будьте и вдохновляйте ❤️", "Мужик победивший френдзону👏", "С днём рождения!!!! Семейного счастья вам и ляльку в придачу👏❤️❤️❤️🔥🔥😍😍", "Бесконечного вам счастья😍❤️🔥", "С Днём Рождения!!! Пускай исполнятся мечты!!! Творческого вдохновения, веры в себя и в светлое будущее!!!", "Слова искренне любящей жены 🔥😍Лёха с Днюхой🥳".

Напомним, что Настя Каменских в шортах и топе показала натуральную красоту без фильтров: "Без маскарада лучше".

Как сообщала Politeka, Каменских, собрав семью за столом, ошеломила перевоплощением: "Мы, конечно, уехали из Мексики, но...".