Дочка известной певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина Лиза удивила своей внешностью на прогулке

Как известно звездное семейство живет в роскошном замке в подмосковной деревне Грязь. Владения певицы и юмориста занимают более 3000 кв. м., на которых расположился не только шестиэтажный замок, но и сад с роскошным бассейном. Любит семейство погулять и по окрестностям, да и территория этому всячески способствует – рядом с замком раскинулся лес и поле.

Архивное фото, сделанное во время одной из таких прогулок, появилось на фан-странице дочки Пугачевой и Галкина – Лизы, передает Politeka.net.

Лиза Галкина запечатлена в поле на фоне соломы, которая осталась после сбора урожая.

«Деревенская воображуля», - подписан снимок.

Отметим, пользователей Сети восхитило, насколько девочка на этом фото похожа на своего брата Гарри, кто-то даже их перепутал.

«Не то слово, красотулька», «Лизонька, как ты девочка хороша», «Как Лизочка здесь похожа с Гарри», «А мне показалось ,что это Гаррик», «Здесь Лиза на Гарика похожа очень», «Ах, красавица, 🔥🔥🔥девочка», «Умненькая девочка😍 приятно на ее смотреть. Ангелочек», «Красотка», «Модная девчёнка... в тренде», «Похожи как детки», «Очень романтично», - пишут в комментариях.

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