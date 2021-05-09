Популярная украинская ведущая Леся Никитюк поздравила маму

Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в семье сотрудников предприятия «Укрэлектроаппарат», передает Politeka.net. Звезда нередко показывает свою любимую маму, Екатерину, в Инстаграм.

В этот раз длинноногая красотка решила поздравить любимую родственницу с Днем матери. На кадрах Леся позировала рядом с матерью и букетом роз.

Звезда была в коротком платье, завершив образ стильными аксессуарами.

"#Деньматери завтра, а я поздравила маму Кэт заранее знала что полечу в Турцию 🙂

Когда будете поздравлять своих мам, передавайте им привет от меня) ну и не забудьте #троянди_для_мамы 🌹", - написала Никитюк.

За час публикация собрала почти 50 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые отмечали красоту матери звезды, и теперь понятно в кого пошла звезда ТВ.

"❤️хорошо когда есть мама🙌", " Вот что значит, девушки) Букет роз поделить не смогли;)))", "Ваша мама искорка) 🔥🔥🔥 многая лета)", "У вас очень хорошая мама. Счастье ей и долгих лет жизни. С праздником", "Мои девочки 😍 красотки❤️", "Еще не хватает красивого бокала от нас - красивым девушкам 😍😍🔥🔥🔥😂 "," Какие вы хорошие! ❤️ "," КАКИЕ ИСКРЕННИЕ ФОТО 🥰🥰🥰Желаю ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЕ ВСЕМ МАМАМ МИРА! "," Так получилось что раньше, я тоже маму поздравила. 😊 "," вы похожи на эту очаровательную женщину ❤️", - написали пользователи сети.



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