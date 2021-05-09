Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, провел время на райском отдыхе вместе с женой и детьми

Супруги уже больше 10 лет вместе, а сейчас воспитывают троих сыновей, сообщает Politeka.net. Семья недавно отправилась на отдых на Мальдивы, где успела сделать много кадров приятного времяпрепровождения.

Хотя, все уже вернулись домой, Кристина делится с подписчиками "летом", продолжая выкладывать видео и снимки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах жена ведущего предстала в голубом костюме. Красотка демонстрировала стройные ножки в мини-шортах, устроив танцы на камеру.

"Проживать лучше жизнь прямо сейчас 💙

Впереди три выходных дня, поэтому давайте проведем их на такой же волне, как на моем видео 💛", - написала Кристина.

За час видео собрало более 7000 просмотров.

"Крис Пластика", "Красотка😍😍😍", "Красивая девочка в красивом костюме", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас на страницу Кристины Решетник подписаны 238 тысяч подписчиков.

Напомним, у супругов несколько лет назад родились Иван и Дмитрий, а в 2020-ом - малыш Александр.

В одном из интервью Григорий Решетник рассказал, ревнует ли его жена к участницам популярного проекта. Так, по словам телеведущего, в первых сезонах были недопонимания, но он всегда находил с женой общий язык, ведь их отношения построены на доверии.