Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, провел время на райском отдыхе вместе с женой и детьми
Супруги уже больше 10 лет вместе, а сейчас воспитывают троих сыновей, сообщает Politeka.net. Семья недавно отправилась на отдых на Мальдивы, где успела сделать много кадров приятного времяпрепровождения.
Хотя, все уже вернулись домой, Кристина делится с подписчиками "летом", продолжая выкладывать видео и снимки. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На кадрах жена ведущего предстала в голубом костюме. Красотка демонстрировала стройные ножки в мини-шортах, устроив танцы на камеру.
"Проживать лучше жизнь прямо сейчас 💙
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Впереди три выходных дня, поэтому давайте проведем их на такой же волне, как на моем видео 💛", - написала Кристина.
За час видео собрало более 7000 просмотров.
"Крис Пластика", "Красотка😍😍😍", "Красивая девочка в красивом костюме", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас на страницу Кристины Решетник подписаны 238 тысяч подписчиков.
Напомним, у супругов несколько лет назад родились Иван и Дмитрий, а в 2020-ом - малыш Александр.
В одном из интервью Григорий Решетник рассказал, ревнует ли его жена к участницам популярного проекта. Так, по словам телеведущего, в первых сезонах были недопонимания, но он всегда находил с женой общий язык, ведь их отношения построены на доверии.
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