Музыкант и певец Сергей Бабкин напомнил украинцам о важном дне 9 мая и это не День победы

Как передает Politeka.net, артист трогательно поздравил свою маму и тещу с днем Матери, а также обратил внимание, что в этом году эту важную дату отмечают 9 мая.

На своей странице в Инстаграм Бабкин выложил два снимка, на первом позирует в обнимку со своей мамой, на втором - с матерью Снежаны. У обоих женщин в руках одинаковые букеты роз.

«Второе воскресенье Мая- День наших Мамочек🤍

В этот году День Матери 9 мая!🙏🏻

Мамочки наши любимые, спасибо за самый ценный подарок, что подарили нам - Нашу Жизнь!

Безграничной Любви и Бесконечного Здоровья я хочу пожелать всем Мамочкам, всем будущим Мамочкам!🙌🏻», - написал он.

Бабкин призвал украинцев не забыть поздравить самых родных людей с праздником: обнять, поцеловать их и обязательно позвонить.

«Не забудьте завтра поздравить, обнять, поцеловать, написать, позвонить Своей Маме!

И просто «ЛЮБЛЮ!», без всяких «но», - отметил музыкант.

Поклонники Сергея поздравили его маму и тещу в ответ, пожелав им крепкого здоровья.

" Это Любовь!!! Какие Мамочки Красивы",

Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.