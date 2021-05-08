Музыкант и певец Сергей Бабкин напомнил украинцам о важном дне 9 мая и это не День победы
Как передает Politeka.net, артист трогательно поздравил свою маму и тещу с днем Матери, а также обратил внимание, что в этом году эту важную дату отмечают 9 мая.
На своей странице в Инстаграм Бабкин выложил два снимка, на первом позирует в обнимку со своей мамой, на втором - с матерью Снежаны. У обоих женщин в руках одинаковые букеты роз.
«Второе воскресенье Мая- День наших Мамочек🤍
В этот году День Матери 9 мая!🙏🏻
Мамочки наши любимые, спасибо за самый ценный подарок, что подарили нам - Нашу Жизнь!
Безграничной Любви и Бесконечного Здоровья я хочу пожелать всем Мамочкам, всем будущим Мамочкам!🙌🏻», - написал он.
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Бабкин призвал украинцев не забыть поздравить самых родных людей с праздником: обнять, поцеловать их и обязательно позвонить.
«Не забудьте завтра поздравить, обнять, поцеловать, написать, позвонить Своей Маме!
И просто «ЛЮБЛЮ!», без всяких «но», - отметил музыкант.
Поклонники Сергея поздравили его маму и тещу в ответ, пожелав им крепкого здоровья.
" Это Любовь!!! Какие Мамочки Красивы",
Также Politeka писала, что жена Бабкина решилась на изменение внешности, супруга Монатика оценила.