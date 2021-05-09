Певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в съемках нового проекта

Совсем недавно отгремел концерт, в ктором Лопес выступила первой и покорила больше, чем другие артисты. За короткий период времени она сменила несколько нарядв и смогла подчеркнуть достоинства и мастерство лучшим образом.

Чтобы достойно выступать, Лопес обычно тщательно готовится с командой. Одним из личных роликов с работы над новым проектом Лопес также поделилась совсем недавно, показывая себя настоящую.

Светлый спортивный костюм и белая майка-безрукавка только придали Дженнифер моложавого вида. Почти в 52 года она может с легкостью показать, насколько моложе она выглядит в реальности и цифры ей не помеха. На тренировке-репетиции перед съемкой звезда хорошо потрудилась.

Фанаты были восхищены: «Ты выглядишь так круто🌺💋; Straight Face Gang Wya? 😐; С любовью всем❤️ кто это читает❤️; мне бы быть такой же хорошенькой😢; Я так взволнован, люблю тебя😘; Королева 👑🥰; да она как горит в огне😩 Я так взволнован и знаю, что это будет шедевр!; Ты такая красивая 💕; Не могу дождаться встречи с тобой завтра !!; Не могу дождаться ❤️».

Как видно, артистка не устает показывать фигуру в лучших, по ее мнению, образах. В том числе, не только на сцене. Недавно на прогулку Дженнифер вышла в неприлично короткой толстовке, даже показывающей ее лифчик, а также лосинах со змеиным принтом, в пару к нижнему белью – с такой же расцветкой.

Примечательно, что Лопес намеренно не скрывала свой живот, чтобы показать: ее пресс в отличном состоянии, ноги такие же подтянутые, как и раньше, а стесняться она не будет, ведь и лицо довольно ухоженное. На 51 год звезда совсем в итоге не выглядит.

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