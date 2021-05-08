Победитель "Евровидения", известный австрийский певец Томас Нойвирт, прославившийся под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Томас несколько лет назад триумфировал на "Евровидении", впечатлив не только голосом, но и эпатажным образом. Теперь за певцом следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где звезда постоянно радует публику яркими образами и перевоплощениями.

Недавно Томас опубликовал в своем микроблоге эксклюзивный образ в белом платье с открытыми плечами и блестящим серебристым чокером на шее. Образ дополнили желтые очки и белые длинные перчатки. Интересно, что рядом с ним стоит такой же красавчик с бородой, очень похож на Томаса. Видно, парням здорово находиться в компании друг друга.

В подписи к публикации Нойвирт написал: "Да зравствует Лас Вегас". А пользователи тут же принялись обсуждать снимок, засыпая исполнителя комплиментами в комментариях.

"Сестренка", "Большое Вам спасибо, наши драгоценные, наши дорогие, наши любимые! ❤😍 С любовью тебе и всей команде! ❤❤❤ Я даже не ожидал, что так сильно влюблюсь в OZAA и что это будет так замечательно! 😍 А теперь плачу, потому что все закончилось ... 😭 Но это счастливые слезы! Какое это было путешествие, какой поток взглядов, шуток, эмоций, музыки, прекрасного настроения, незабываемых с вами пятниц! 😍 OMG, мы будем скучать по OZAA, я уже скучаю по тебе! 😭 Пожалуйста, возвращайтесь к нам как можно скорее! 🙏🏻 И еще раз спасибо за все! 😍 Люблю тебя до Луны и обратно, 1000 раз! ❤😘 О, и взгляд Кончиты сегодня вечером был лучшим подарком, который я мог вообразить!", "Твой взгляд! 🤩🤩 Это не могло быть более совершенным. Мои любимые наряды из всех эпизодов OZAA. 🤗Merci для всех OZAA, как для вас, так и для всей команды. Развлекали меня очень хорошо. 😎🙌", - пишут в комментариях к фото.

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