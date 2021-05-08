Певица Санта Димопулос показала, как учит свою маленькую дочь английскому с помощью мультфильмов
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка поделилась в разделе сториз, как ее дочь смотрит специальные развивающие мультфильмы для изучения английского для начинающих Tiny Love — отличный прием, который работает безотказно и на все 100%.
На новом видеоролике, опубликованном в соцсети Санта показала, как ее дочь София вместе с мужем сидят на диване. Девочка внимательно смотрит мультики, а муж - в телефон. Перед камерой девочка появилась с двумя хвостиками-пучками с синими резинками под цвет глаз малышки.
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Как известно, Санта Димопулос родила Софию 14 сентября 2019 года в элитной клинике в Монако. Это ее первый общий ребенок Санты с теперешним мужем Игорем. В Сети обычно отмечают, что девочка является просто копией своего отца.
Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".
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