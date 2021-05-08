Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приводит себя в форму после праздников
Как передает Politeka.net, кадрами ресторатор поделился на своей странице в Инстаграм.
Эктор Хименес-Браво после смягчения карантинных ограничений в Киеве сразу же направился в тренажерный зал.
«После праздников – то, что нужно», - отметил он, показав, как приседает с гантелями.
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Судья шоу "Мастер Шеф" ранее рассказывал, что тренировки имеют очень большое значение в его жизни.
«Я хожу в спортзал четыре раза в неделю. Это достаточно тяжело. Иногда задумываюсь: а может, не надо было начинать? Но, по правде говоря, если я пропускаю тренировку, испытываю чувство вины! Это заставляет меня встать и пойти в зал», - говорил он.
Стоит отметить, что сейчас у кулинара довольно загруженный график, ведь идут сьемки нового сезона популярного кулинарного проекта — «МастерШеф. CELEBRITY», в котором участниками станут украинские звезды. Но несмотря на это Эктор находит время для тренировок.
«В перерывах между съемками – спорт по расписанию», - отметим он.
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