Супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова устроила уличную фотосессию, показывая круглый живот

Даша часто получает негативные комментарии в сети и множество советов, которые дают пользователи Инстаграм, якобы желая помочь. Причем девушка настолько ревниво относится к своей жизни, что сразу же блокирует недоброжелателей.

В этот раз Квиткова решила поделиться кадрами из уличной фотосессии, в очередной раз выставив напоказ свой круглый живот и гордясь своим положением:

«Вчера словила себя на мысли, что до беременности не устраивала столько съемок и не хотела так запечатлеть на фото каждый момент.

Как же важно чувствовать себя красивой и сексуальной, особенно когда ты уязвима на любые чувства, так как гормоны внутри разрываются. И каждый раз смотрю на себя по-новому🕊», - написала Квиткова.

Поклонники также отреагировали:

«Даша, Вы невероятная 😍 сейчас тоже ждём малыша🐣 Вы очень вдохновляете 🙌; Так мило животик смотрится, видно, как он лежит; Киндер сюрприз❤️; " Такая сильно красивая" Д. Монатик❤️; Малыш нам персик показал? ??? 😍 На фото видно как лежит малыш в животике😍 так красиво и необычно🔥; Улёгся👶 там в апартаментах😉😁🥰; Вы прекрасная❤️😮; Прекрасная ❤️; Малыш тоже в теме 😍, позирует вместе с мамой❤️».

Также ранее в своем Инстаграм Даша Квиткова разместила пост с коротким видео, на котором Никита одевает ей носки. Даша подставила ножку, а Никита одевает носочек и заправляет штанину, несмотря на то, что Даша сопротивляется.

На видео она просит так не делать, но Никита неумолим, он заявляет, что раз он надевает носки, то сделает это так, как он того хочет, и это и есть забота его о своей любимой. "Ты не хочешь, а я хочу". Цитату Никиты Даша разместила под постом.

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