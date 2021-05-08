Известный украинский хореограф Влад Яма, звезда "Танців з зірками", показал себя
Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже давно популярен среди украинцев. Красавчик активно ведет социальные сети, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.
В этот раз Влад решил опубликовать фото с букетом роз. Яма стоял в футболке и улыбался. Как можно понять, танцор решил поздравить свою маму с Днем матери и написал трогательный пост:
"Мама, спасибо Тебе за себя! Ты жившая и добрая! Искренняя и красивая !. И моя жена все же подобная Тебя)
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Люблю тебя!", - написал Влад под фото.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивые розы", Фантастический букет", "Огонь".
Сообщалось, что хореограф и судья из "Танців з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилианой продолжают облагораживать свое имение.
На видео слышно, что танец начинается со скрипа старого ведра. А дальше под крутой трек Влад демонстрирует гибкость и невероятные возможности своего тела. В джинсах и розовой футболке 38-летний танцор изгибается "тудым-сюдым".
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