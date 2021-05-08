Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли наконец-то показала себя во время интервью

Как известно, уже через четыре дня в прокате появится новый фильм с Джоли «Те, кто желает мне смерти». Причем важно, что впервые за долгое время Анджелина сыграла главную роль, возвращаясь таким образом с новыми силами к работе. На площадке звезде предстояло перевоплотиться в непривычную героиню.

«Брутальная, хамовитая и при этом отважная пожарная, которой «можно доверять»»,- рассказала сама актриса в интервью. Скриншотом из онлайн-беседы с модным изданием начали делиться и фан-аккаунты актрисы в Инстаграм.

Во время беседы с журналистами Анджелина заговорила о фильме, раскрывая новые детали. Причем, судя по снимку, артистка привела себя в порядок: идеальная кожа, никаких впалых щек и глубоких морщин. На виртуальной конференции Анджелина предстала в черном платье с глубоким декольте,но без вырезов по центру.

На фан-аккаунтах все чаще восхищаются образами Джоли с минимум макияжа и укладкой «морские волны». Так как актриса сторонница лаконичного образа, ее используемая косметика сводится к минимуму, а морщины она не прячет.

"Что с кожей?" - спрашивают поклонники в сети?

Тем не менее, видимых недостатков, как видно на одном из последних снимков актрисы, и правда нет. И на красной дорожке, и на встречах с беженцами, Анджелина всегда великолепно выглядит.

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