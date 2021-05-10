Телеведущий Григорий Решетник показал семейную идиллию

Как передает Politeka.net, новым снимком ведущий "Холостяка" поделился на своей страничке в Instagram.



Осенью прошлого года Решетник стал отцом в третий раз. Вместе с 31-летней супругой Кристиной они воспитывают троих сыновей.

По случаю Дня матери, который в Украине отмечается 9 мая, Григорий решил показать, как выглядят его подросшие парни и красавица жена.

"Сыновья поздравляют лучшую маму в мире с "Днем матери". Не забудьте завтра поздравить своих мамочек. Ведь, это - святые женщины для каждого из нас. Любим сильно", - написал Решетник в подписи к трогательному фото.

Поклонники были восхищены счастливой семьей и не скупились на лестные комментарии под фото.

"Кристина, прекрасная мама 3-х богатырей", "Обязательно поздравлю свою. Вашей семье желаю оставаться такой же крутой, как вы сейчас", "Хорошая семья! Счастья Вам! Дай бог, что хоть кто-то счастлив", "Вы такие молодцы", - писали в комментариях под постом.

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