Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво всколыхнул публику откровением

Как передает Politeka.net, 49-летний шеф-повар опубликовал серию фото из личного архива в Инстаграм, на которых показал главную женщину в своей жизни.

Эктор трогательно признался в чувствах к собственной матери, в шутку призвав украинцев "не брать с него пример" - то есть, вместо того, чтобы сидеть в соцсети, скорее ей звонить. Пост звезда приурочил ко Дню матери, который отмечается 9 мая.

"Мама - первое слово в жизни каждого человека. А в моем еще и главное! Я поздравляю всех мам с Днем Матери! Желаю крепкого здоровья, счастливых улыбок и сильных объятий ❤️ Тем, кто счастлив видеть свою маму в этот день, призываю сделать ей приятно - цветочек, конфету или комплимент. А таким, как я: не следует сидеть в Инстаграм: скорее звонить самому родному человеку в мире! Кстати, моя мама читает все комментарии ⬇️", - поделился звезда "МастерШеф".

На всех кадрах, которые он опубликовал, Эктор нежно обнимал маму и светился искренней улыбкой. Невозможно не обратить внимание, что он очень на нее похож.

Публика горячо отреагировала:

"Эктор, ваша мама замечательно выглядит👍"

"Эктор, у Вас замечательная мама! Я её увидела на МастерШеф и сразу очаровалась: интеллигентная, красивая и сколько интересных блюд она знает и умеет готовить! Здоровья и долгия лета!!!)

"Прекрасные фото😍😍😍"

"Дай бог здоровья вашей маме, она красавица.🙏"

"Эктор, Вы очень с мамой похожи! Два позитивчика и очаровашки! ❤️🌺"

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

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