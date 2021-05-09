Популярная певица Настя Каменских удивила фанатов яркими фото с мамой-красоткой на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно появилась на концерте "Вечернего квартала", часто радует фанатов яркими фото в соцсети Instagram. В этот раз по случаю Дня матери, звезда опубликовала в своем микроблоге яркими кадры со своей кучерявой мамой-красоткой. Похоже, снимки были сделаны во время совместного отдыха звезды с мамой Лидией Петровной.

На фото, которые сделала сама Настя, они с мамой запечатлены на прогулке где-то за границей. Причем локация очень интересная – с историческими зданиями и пальмами. На прогулку Каменских вышла в белой футболке с рюкзаком, а на ее голове огромная коричневая шляпка. Кудрявые пышные волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Мама певицы тоже в светлом наряде и оригинальной шляпке, у нее объемные кудрявые волосы и стильные солнцезащитные очки.

В подписи к фотографиям Настя написала: "Счастлива, что ты моя Мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом. С Днём Матери!". Пользователи тут же принялись комментировать новые фото Каменских: "Лидию Петровну, и всех мамочек с праздником. Спасибо Вашей маме за такую прекрасную дочь", "Обожаю вас девочки, счастья Вам", "Вы с мамой красотки", "Боже, Ваша мама такая солнечная, так хочется ее обнять. У вас такие отношения – это мама и подруга в одном лице", "Красотки".

Напомним, Могилевская поздравила Каменскую с праздником, заговорив о детях: "Маленьких Потапчиков....".

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