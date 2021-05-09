Телеведущий Григорий Решетник показал милые фото с мамой в детстве и сейчас
Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий с женой и тремя детьми побывал на отдыхе на Мальдивах, откуда показывал яркие фото, а теперь решил поздравить маму с праздником и показал в соцсети два снимка – архивный и современный.
На первом фото Григорий запечатлен с мамой то ли на сцене, то ли на каком-то празднике, он стоит с микрофоном в одной руке, а второй обнимает ее за плечи. На втором снимке – еще черно-белом – совсем маленький Решетник с молодой мамой, и ели она слегка улыбается, то мальчишка на кадре весьма серьезный. Некоторые отметили, что это первое фото, на котором видят Григория без улыбки.
"Мамуньчик, люблю тебя сильно! Ты у меня самая прекрасная и самая ненаглядная!", - подписал фотографии телеведущий. А пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, присоединяясь к поздравлениям. "Гриша, вы совсем не изменились, такой же, как и в детстве", "Боже, какой серьезный мальчик", "Григорий, какая у вас чудесная мама, красотой в нее пошли", "Какие вы красивые!", "Мамуля красавица, а вы Гриша на втором фото лапочка и красавчик", "Как же на втором фото жена похожа на маму", "Какой серьезный, а этот взгляд", "Здоровья и всего самого наилучшего", - пишут в комментариях к фото.
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