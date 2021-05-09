Супруга Никиты Добрынина, главного героя "Холостяк-9" Даша Квиткова показала, как изменилась за время беременности

Популярная молодая блогерша, которая не только стала победительницей шоу «Холостяк», но еще и вышла замуж за главного героя проекта Никиту Добрынина, продолжает показывать, как меняется ее фигура за время беременности. В этот раз Даша показала не только заметно округлившийся живот, но еще и свои губы.

Как известно, у Квитковой часто спрашивают, где она делала губы и посоветует ли она мастера, однако у девушки они натуральные, поэтому каждый раз она напоминает об этом. Причем Даша решила написать в очередной раз, что теперь губы припухлые из-за притока крови во время беременности и если внешний вид ее и изменился, то точно не из-за каких-то филлеров.

«Губы дуть не надо, отёк сделает всё сам. До встречи осталось 9 недель и четыре дня», - сообщает Даша под кадрами, на которых поглаживает живот.

Также Квиткова решила поделиться кадрами из уличной фотосессии, в очередной раз выставив напоказ свой круглый живот и гордясь своим положением:

«Вчера словила себя на мысли, что до беременности не устраивала столько съемок и не хотела так запечатлеть на фото каждый момент. Как же важно чувствовать себя красивой и сексуальной, особенно когда ты уязвима на любые чувства, так как гормоны внутри разрываются. И каждый раз смотрю на себя по-новому🕊», - написала Квиткова.

"Так мило животик смотрится, видно, как он лежит; Киндер сюрприз; Такая сильно красиваяД. Монатик; Малыш нам персик показал? ??? На фото видно как лежит малыш в животике, так красиво и необычно; Улёгся👶 там в апартаментах; Вы прекрасна; Малыш тоже в теме 😍, позирует вместе с мамой», - пишут в сети

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