Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала маму и 17-летнюю дочь
Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина в День матери решила посвятить пост не самим дорогим женщинам в своей жизни. Девушка опубликовала трогательное фото в социальной сети Инстаграм.
На фото Маша стояла возле мамы Людмилы, обнимая ее. Людмила в свою очередь обнимала внучку Нану, которая стояла ближе всего к камере. Прекрасные красотки легко улыбались, завораживая своей внешностью.
"День нежности, безусловной любви и приятных мурашек от каждого ощущения, связанного с материнством ...", - написала Маша под фото.
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Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какие вы все красивые!", "Мои девочки любимые, скучаю", "Сразу видно, кто что отмечает", "Очень красивые!!! С праздником вас, девчонки!", "Очень-очень красивые! С Днём матери!", "З Днем Мамы!!! Вы копия своей мамы", "Это настоящее счастье, сила и любовь, с Днём Матери", " Нана очень похожа на бабушку"
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На кадрах жгучая брюнетка позировала в ночной рубашке, благодаря которой оголилась спинка, а также в пижамке, состоящей из топика и шортиков. Фото получились очень нежными и притягательными.
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