Известный украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", опубликовал фото, обратившись к жене

Как пишет Politeka.net, Влад Яма уже более 10 лет вместе с Лилией, но расписалась пара только в 2015 году. Сейчас Лилия и Влад воспитывают 5-летнего сына Леоена. Хореограф решил поздравить красотку-жену с Днем матери и заинтриговал подписью:

"Любимая, с Днем Матери Тебя Спасибо за наше маленькое пятилетнее счастье! И отдельно - за день, начиная с которого я начал считать себя взрослым человеком.

Я горжусь тобой и тем, какая ты мать, сколько в Тебе любви, нежности, ума, мудрости и смелости! Люблю Тебя беспредельно и ... Желаю, чтобы в следующем году у Тебя было как минимум двойной праздник! ..", -написал Влад.

На фото Лилия обнимала сына Леона. Мальчик улыбался, а мама закрыла глаза, наслаждаясь нежностью.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень красивые слова", "Только пожеланий на следующий год - мало, нужно действовать. Бог в помощь", "Поздравляю вашу семью".

Сообщалось, что Влад Яма вместе с супругой Лилией стали участниками шоу «Мастер Шеф».

Снимком со съемочной площадки Влад Яма поделился на своей странице в Инстаграм.

«До сегодняшнего дня я был уверен, что не умею готовить», - признался хореограф.

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