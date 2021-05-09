Участник шоу "Холостячка" Андрей Рыбак показал трепетные фото с новой возлюбленной

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик из "Лиги смеха" и участник романтического реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, обладает отменным чувством юмора и похоже нашел любовь всей своей жизни. после проекта с Ксенией Мишиной, комик начал встречаться с девушкой по имени Алина. Недавно вместе с новой возлюбленной и парой друзей Андрей провел викенд в Одессе, откуда показал трепетные фото со своей девушкой.

На своей странице в Instagram Рыбак выложил несколько кадров из фотосессии, на которых они с Алиной выглядят по-настоящему влюбленными и счастливыми. Парочка прогулялась у моря, много целовалась и обнималась. В подписи к фотографии комик написал: "Это мы, море и любовь! Приятного просмотра!".

Пользователи тут же принялись комментировать новые фотографии Андрея, отмечая, что ему уже пора сделать предложение руки и сердца своей девушке. "Фотки супер. Красивая пара, желаю счастья", "Действительно классно смотритесь! И Алинка хорошенькая! Так что женись Андрюха, а то опять упустишь!", "Смотрю и восхищаюсь. Это так круто, когда в сердцах живёт такое прекрасное чувство", "Очень классные фото", "Очень красивая фотосессия", "Лучшая ваша фотосессия", "Шикарная пара. Алинка божественна", "Она уже ждет от тебя кольца", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Полуфиналист "Холостячки" Рыбак закатил крутую вечеринку со своей девушкой: яркие кадры.

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