Танцовщица Илона Гвоздева удивила поклонников фото мамы в преддверии

Как сообщает Politeka.net, известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. В четь Дня матери звезда решила показать фанатам свое семейство и поздравить свою маму с праздником. В соцсети артистка выложила милые снимки семейной идиллии, на которых можно увидеть не только маму с папой, но и мужа и детей красотки.

Похоже, эти снимки были сделаны в родительском доме Илоны, она с мужем и детьми приезжала в гости к родным. Правда, на фото есть папа танцовщицы, который, к сожалению, недавно покинул этот мир. Хореограф рассказала, что ее мама еще и чудесная бабушка, и это отлично видно на снимках – она аж светится рядом с внуками.

"Родная моя мамуля поздравляю тебя с Днём матери! Спасибо за жизнь, за любовь твою, за руки твои нежные, за веру, за поддержку, за заботу, за помощь, за Всё Тебя Благодарю. Ты моя фея и моя пчёлка и лучшая бабушка на свете. Люблю бесконечно и безгранично", - подписала трепетные кадры Гвоздева. Также она написала милое поздравление всем женщинам с праздником.

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