Знаменитая певица Тина Кароль позировала с мамой и братом в домашней обстановке

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль редко показывает своих родных. На страницах в соцсети Instagram, посвященных артистке, время от времени появляются ее фото с сыном Вениамином, а еще реже с мамой братом. Однако, в четь праздника Дня матери фанаты опубликовали в сети трогательное фото, на котором певица позирует со своими родными.

На новом снимке можно увидеть Тину вместе с мамой Светланой Андреевной и братом Станиславом. Похоже, взрослые дети пришли поздравить маму с ее праздником и принесли цветы – желтые тюльпаны. Кароль, которая сама и сделала фотографию, появилась перед камерой в розовой кофточке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к кадру говорится: "Тиночка с мамой Светланой Андреевной @gloriagloria3460 и братом Стасом❤. #ТинаКароль #TinaKarol #деньматери". Пользователи тут же принялись активно обсуждать фото, засыпая звезду и ее родных комплиментами в комментариях к публикации. "Какая замечательная и светлая семья!", "Вместе с мамой всегда хорошо. Счастья Вам всем!", "Здоровья и благополучия", "Как перестать смотреть на брови Стаса?", "Красивые", "Такие милые и родные", "Самые лучшие", "Спасибо ей за нашу девочку", "С праздником!", пишут в комментариях к фото.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".