Певица Санта Димопулос показала трепетные кадры с детьми и со своей мамой

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка выложила в своем микроблоге целую подборку фото, на которых показала своих детей от разных мужей, а также свое детское фото, и снимок, на котором она беременна.

На первом архивном кадре Санта еще совсем юная, она подошла к маме и схватила ее сзади, при этом весело хохоча. На еще одном черно-белом фото певица позирует с огромным беременным животом, который еще и оголила, задрав темное платье. Остальные несколько кадров – это фото детей и с детьми. Сына Димопулос родила в первом браке с шоуменом Андреем Джеджулой, а дочку – от второго мужа Игоря Кучеренко.

В подписи к фотографиям Санта написала: "Быть мамой – самое большое чудо и благословение! В сердце мамы бесконечный поток любви, нежности, веры, преданности. Мама может всё. С днём Матери!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, которые показала певица, засыпая ее и детей комплиментами в комментариях.

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