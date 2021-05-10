Популярная певица Ани Лорак опубликовала в соцсети кадры с мамой в раннем детстве

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская артистка Ани Лорак, которая много лет живет и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, часто радует публику яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. В этот раз знаменитость показала давнее фото с мамой, когда она была совсем маленькой девочкой и ее отдали в интернат.

"Будь счастлива, любимая мамочка", - написала под фото Лорак.

Также ко Дню матери артистка выложила в сторис несколько ярких кадров с подросшей дочерью Софией. На одном из снимков мама и дочь позируют на отдыхе, они обнимаются, стоя в интересной локации.

"Какое же это счастье, быть мамой", - подписала снимок артистка.

На еще одном кадре Лорак с дочкой запечатлены в доме, она умостились на диванчике и весело позируют в камеру телефона.

Напомним, в одном из своих интервью для российского издания Ани Лорак призналась о настоящей жизни в интернате. Мама отдала девочку из семьи из-за того, что жили за чертой бедности, она одна с четырмя детьми не могла обеспечить им ни питания, ни крыши над головой, ни нормальной одежды. Сначала выручал круглосуточный садик-пятидневка, где давали еду. А потом интернат.

"Мне хотелось заботы, тепла и любви, и я иногда плакала по ночам", - вспомнила Ани Лорак.

По словам Лорак, ей было очень сложно чувствовать себя ребенком с интерната. Хотя по началу она даже не расстроилась, когда попала в интернат. Там ей одежду давали, иногда даже новую, еда была, хотя казенной еды всегда не хватало растущему организму. Часто обед или ужин доставался более сильному ребенку, кто смог опередить в столовке.

Лорак вспомнила, что у нее не было любимого блюда. Они постоянно пытались раздобыть еду. На ужине прятали хлеб по карманам, чтобы потом вечером его съесть в спальне. Осенью на огородах собирали картошку и кукурузу и пекли их. Зимой было труднее. Спасали соленые огурци и помидоры, которые хранились в больших бочках в подвале.

Сейчас певица всячески поддерживает маму, чтобы она ни в чем не нуждалась.

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