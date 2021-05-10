Бывшая супруга Виктора Павлика поделилась фотографиями умершего сына

7 мая Павлу Павлику могло бы исполниться 22 года.

Лора Созаева опубликовала фото на своей странице в Фейсбук. Украинцы бросились ее поддерживать, однако горя матери не унять.

"Сегодня моему сыну Паше Павлику исполнилось бы 22! Когда он был во мне, я молилась Господу: - Я обещаю, что научу своего сына путям Божьим, вере, честности и правде! Я исполнила своё обещание и горжусь тем, что сын теперь в руках Господа! У Бога смерти нет! Есть переход в вечность, где со временем будет встреча всех любящих во Христе!", - написала Лора Созаева.

"Вічна ,світла пам"ять Вашому синочку- Ангелу .Ви прекрасна мама", " Очень красивые фото. Царство небесное", " Да, очень больно,мамочка я знаю для утешения слов нет это ужас ,то что перенес Ваш красивый сынуля и Вы", " Есть люди- светлячки. Таким есть ваш Павлик! Пусть память о нём будет светлой и радостной. У Господа все живы и однажды мы встретимся со своими любимыми!", - пишут слова сочувствия украинцы.

Напомним, младший сын музыканта умер 7 августа 2020 года. Ему был 21 год. В 2018 году у него обнаружили онкологическое заболевание. Два года парень боролся с раком, но, к сожалению, победить болезнь не удалось.

К слову, беременная жена Павлика похвасталась праздничными развлечениями с супругом: «Просто космос».

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