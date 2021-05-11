Популярная украинская певица Джамала порассуждала о "Танцях з зірками" и третьем ребенке

Как передает Politeka.net, личными кадрами победительница "Евровидения" поделилась на своей страничке в Instagram. Звезда показала, как она пошла в пляс и танцует, забыв обо всем. Танец Джамалы выглядел слегка чокнутым.

Таким смешным видео Джамала решила ответить на вопрос о танцах со звездами, готова ли поучаствовать в проекте.

Также Джамала опубликовала короткий видеоролик, ответив им на вопрос о третьем ребенке. На видео они с мужем и малышом вместе, скорнее всего на крещении ребенка. Муж держит сына на руках, а Джамала не сдерживает слез.

"Дети - нереально сложно и круто", - подписала видео звезда.

Как известно, Джамала вышла замуж за своего возлюбленного Бекира Сулейманова 26 апреля 2017 года. 29 ноября того же года она официально сообщила о том, что беременна первенцем. 27 марта 2018 года утром Джамала родила мальчика, которого назвала Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

А 19 июня 2020 года у певицы и ее супруга Бекира Сулейманова родился второй ребенок, мальчика назвали Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы. Мальчик родился, по словам Джамалы, точно в прогнозируемый срок. Он довольно крупный: вес в 4 гк 110 г, а рост 56 см.

Ранее певица рассказала, что собиралась в этом году выступить на «Евровидении в качестве гостя, однако организаторы количество гостей неожиданно решили ограничить.

Напомним, что Джамала с малышами на руках взволнованно обратилась к украинцам: "Постоянно переживаю и..."

Как сообщала Politeka, Джамала прогулялась в платье с вырезом, напомнив "Чудо-женщину": "Похожа на Галь Гадот".

Также Politeka писала, что похудевшая Джамала в топе и юбке с глубоким разрезом показала, какой любит себя: "Амазонка".