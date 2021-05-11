Лесю Никитюк фанаты забросали вопросами, ведущая постаралась ответить максимально честно

Как известно, сейчас 33-летняя звезда наслаждается отдыхом в Турции, куда отправилась в числе приглашенных на девичник. Улучив момент между развлечениями, Леся решила пообщаться с поклонниками в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В частности, публику интересует будущее нескольких проектов, которые вела Никитюк.

По ее словам, зрителей ждет фантастическое продолжение шоу "Хто зверху?".

"Это будет огненный сезон... Мы сделали промо, обновляются баннеры в студии, и в июне начнутся съемки", - сообщила Леся.

А вот шоу "Le Маршрутка" и "Кто против блондинок" настигла печальная участь.

"Ой, ребята, не сыпьте мне соль на рану... не будет 3 сезона "Le Маршрутка" в этом году. У меня сердце болит за эту программу", - расстроилась Никитюк, но выразила надежду, что, возможно, в следующем году ситуация поменяется.

Проект "Кто против блондинок" ведущая назвала одним из своих самых любимых.

"К сожалению, шоу закончилось - блондинки остались", - объявила она.

Кроме того, публику очень интересует, будет ли Никитюк продолжать свою певческую карьеру. Напомним, Леся в феврале прошлого года выпустила первую сольную песню под названием "Ямы" (шуточную, конечно).

"Выйдет ли альбом песен от Леси Никитюк?", - спросили у звезды.

"Будет! Будет скоро новая песня, сейчас пишу песню про ретроградный Меркурий. "Меня бросил Андрей, Саша, Петя и Юрий - в этом всем виноват ретроградный Меркурий", - пропела Леся кусочек своего очередного "хита".

Напомним, Леся Никитюк засветилась в обнимку с известным украинцем: неожиданные кадры

А еще Politeka сообщала, что Никитюк в фате и со свадебной свитой срочно покинула Украину: "Никому не говорила, но..."