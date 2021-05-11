Единственный сын хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса удивил неожиданным кадром

Как передает Politeka.net, 42-летний Грег, который уже много лет живет в США, опубликовал трогательный снимок в "сториз" у себя в Инстаграм, на котором показал свою маму Наталью, вторую жену Чапкиса, еще совсем молодой.

На черно-белом фото он предстал маленьким мальчиком в объятиях мамы. Оба искренне улыбались на камеру.

"Счастливого Дня матери, люблю тебя, мам", - подписан кадр.

Григорий Чапкис женился на Наталье, своей ученице, в 1980 году, когда ей было 28 лет, а ему - 50. Причину развода с ней Григорий Николаевич называет "обычной" – она хотела жить в Америке, он – в Украине. Не достигнув компромисса, пара разошлась.

Наталья все же переехала в США, где и живет по сей день. О ее жизни известно немного. У матери Грега есть своя танцевальная школа, а также, судя по записям в соцсетях, зал для мероприятий. В Instagram Наталья Кларк (видимо, фамилия нового супруга) публикует фото и видео большого зала, который сдает в аренду для различных мероприятий.

К слову, Грег пошел по стопам отца и матери и сейчас преподает хореографию. Он также основал свою танцевальную школу под названием "Chapkis Dance" и стал довольно популярным хореографом-постановщиком в Сан-Франциско.

На личном фронте у сына Чапкиса тоже все хорошо. Со своей супругой Эмбер они женаты уже 20 лет и воспитывают двух сыновей - 12-летнего Николя и пятилетнего Макса.

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