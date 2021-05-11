Актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новой порцией кадров из личной жизни

Как передает Politeka.net, 51-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как отметила День матери в кругу самых близких.

Как известно, недавно Джей Ло рассталась со своим бойфрендом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом, за которого собиралась замуж. Пережить разрыв ей помогает семья и работа (актриса недавно вернулась из Доминиканской Республики, где снималась в новом фильме "Брак по залету" с Ленни Кравицом и Джошем Дюамелем).

Так, Дженнифер со своей 75-летней мамой Гваделупе и двойняшками Максом и Эммой выбрались в кафе, чтобы в уютной семейной обстановке отметить День матери.

Яркий макияж с красной помадой, безусловно, выделял Гваделупе на фото. Звездная дочь даже померкла на ее фоне. До этого Лопес выставляла студийные фото вместе с мамой и дочкой, акцентируя внимание на том, как генетика влияетм на внешность. Примечательно, что тогда она добавила к публикации особый хэштег: "Я получила это от своей мамы". Это фраза из песни Will.I.Am, которая символизирует то, что певица получила свою красоту в наследство от матери и передала своей дочери. А также еще один хэштег Дженнифер говорит: "У красоты нет срока годности".

"Со своей мамой и кокосами! 💕🥥🥥", - забавно подписала звезда новые кадры.

Пользователи кинулись комментировать:

"Это очень лестно🧡😻"

"Прекрасная семья❤️"

"Какие красивые дети. Поздравления и благословения! 🌸"

"надеюсь, у вас был замечательный день! 💗✨"

"Прическа Эммы 🥺 Почему она становится все короче и короче..."

"Очарование,🔥🔥 нереально✨"

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

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