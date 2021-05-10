Телеведущая Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха", показала забавное видео со съемок и поделилась забавной сценкой Боклана и Жураковской

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина, которая стала тренером "Лиги Смеха" в сезоне "Битвы титанов", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. В этот раз забавное короткое видео появилось в официальном аккаунте в Instagram студии "Квартал 95", а в подписи к нему зрителю демонстрируют, о чем видео.

Так, в подписи сказано - Алеся Жураковская и Станислав Боклан-вступительные экзамены в театральный вуз.

"Если бы Карпенко-Карый увидел, какие бездари поступают в его университет, он бы стал из могилы, пришел и лично бы разогнал эту организацию, а здание бы отдал ПТП", - сказал Боклан, спровоцировав громкий смех в зале.

Дальше в видео кастинг абитуриентов в театральный вуз. Третьему кандидату предложили показать страсть, а когда у него не получилось, то Боклан предложил Олесе Жураковской показать страсть на собственном примере.

"Ты не Олеся, ты О, лес! Я бы хотел в тебе заблудится", - начал смешить присутствующих Боклан.

Следующему конкурсанту, в роли которого выступила Маша Ефросинина, предложили показать секс.

"Секс - две буквы "с", как в твоем имени - Стас", - сказала Олеся Жураковская.

"Но я не Стас, я Станислав", - возразил Боклан.

"Правильно, СтанисЛов, заканчивается на лов, по английски - любовь", - продолжает со страстью Жураковская.

"Алеееееся", - испуганно завопил на сцене Боклан.

"Как птицы кричат, Алееееся. А знаешь какие птицы? Боклан", - подхватила Жураковская.

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