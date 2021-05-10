Знаменитая певица Тина Кароль показала яркие кадры, как создавался концерт "Красиво", на Patreon

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывают бурный роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, показала яркие кадры с закулисья концерта. Видео, на которых звезда готовится к выходу на сцену, опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Смотри backstage о том, как создавался концерт "Красиво", на Patreon. Спасибо огромное всей команде", - написала Кароль..

На видео Тина позирует на сцене, спрашивая в микрофон, сняли ли этот момент. Ее волосы уложены в хвост на затылке, а на лице роскошный макияж, при этом выглядит она очень серьезной. На Тине тесный сценический черный комбинезон, который подчеркивает идеальные формы звезды.

Фолловеры прокомментировали интересное видео исполнительницы:

"Это настоящий профессионализм 😍 😍 😍 Браво, Тина!!", "Спасибо за это удовольствие! Слушаем альбом. Смотрим live-session. Наслаждаемся. 😍", "Декорации и свет...просто волшебство", "Лучшаяяя", "Stunning🤩 Tina😍😍😘 Lovely..💖💕..", "Это любовь, которая сносит нам крышу🔥❤️", "Наконец-то", - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".