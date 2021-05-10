Звезда не постеснялась и выложила все в сеть

Украинская певица SLAVIA, жена известного исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы), показала небольшой конфуз

Пара DZIDZIO и SLAVIA (Ярослава Хома) пробыли вместе около 20 лет, пишет Politeka.net. К сожалению, недавно стало известно разводе супругов.

Ярослава в одном из своих постов рассказала, что все годы существования группы DZIDZIO, она поставила на паузу свою карьеру, но сейчас она решила активно заниматься творчеством.

Артистка уже записала несколько песен, а также выпустила клип. Сейчас Ярослава принимает участие в новых съемках.

Параллельно красотка ведет свою страницу в Инстаграм, в которой делится всем, что происходит в ее жизни.

Так, в одном из последних сторис Ярослава позировала перед камерой в наряде с внушительным декольте. Красотка сделала макияж с акцентом на глаза.

"Благородный рыцарь в очередной раз спас даму от верной гибели, - произнесла SLAVIA, и после этих слов камера запечатлела ее конфуз, немного замявшись, артистка продолжила, - А что? Ты умеешь быть заботливым".

"Тот момент, когда записываешь самопробы, падает чашка с чаем, а ты пытаешься играть дальше, будто ничего не было", - подписала кадры красотка.

Напомним, Ярослава и Михаил Хома познакомились в студенческие годы, а официально поженились в 2013 году. Детей у них нет. В одном из интервью артист рассказал, как оба пришли к решению о разводе.

« Мы договорились расстаться уже давно... Это решение мы приняли трезво, разумно, обдумывали, и поняли, что так нам будет лучше», - заявил Дзидзьо.

Напомним, что DZIDZIO засветился объятиях с Адой Роговцевой после постельной сцены: жена певца уже отреагировала.

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