Известная украинская Леся Никитюк показала, как развлекается в Турции

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень популярной телеведущей в Украине. Веселая девушка обожает шутить даже над собой, развлекая аудиторию. У красотки миллионы фанатов в Инстаграм, где девушка ведет активно микроблог.

В этот раз Леся опубликовала фото из отпуска в Турции. Никитюк сидела в мини на капоте автомобиля, демонстрируя роскошные ножки. На нескольких кадрах красотка поиграла с позами, восхищая фигуркой.

"И даже не погнула капот", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Но немного приплюснула бампер", "SuperЛеся!!! Обожаю Вашу самоиронию и чувство юмора!!! Number ONE!!! И вообще красотка!!!", "Вы просто богиня шикарная.Фигура огонь", "Очень красивая. Надеюсь, вы хорошо отдохнули", "Красиво выглядишь, девушка", "Какая классная девушка".

Сообщалось, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала танец в пикантном наряде.

В этот раз Никитюк показала, как отплясывает под известную песню Олега Винника: "Здравствуй, невеста! Здравствуй, красивая! Пусть твоя доля будет счастливая! Ангел подхватит слезинку хрустальную и запоет песню венчальную".

Напомним, Леся Никитюк из Турции жестко ответила украинцам о своих заработках

А еще Politeka писала, что Никитюк после гуляний на девичнике удивила заявлением, украинцы опешили

Также Politeka сообщала, что "пузатая" Леся Никитюк в купальнике показала фигуру без фильтров и фотошопа



