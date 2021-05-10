Известный австрийский певец Томас Нойвирт, более известный как Кончита Вурс, показал себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Томас стал очень популярным под своим псевдонимом после победы на Евровидении. Звезда обожает эпатаж и яркие образы, не стесняясь надевать платье.

В этот раз Нойвирт показался в синем платье с верхней корсетной частью. Во рту у Томаса было интересное украшение, никти которого спускались вниз.

"Вурст - неонеогуманистическая фигура, поднимается на подиум скульптуры и вступает в диалог с Давидом Микеланджело как мраморным символом гуманизма и человеческой свободы. Синяя кожа и текстильные аппликации в виде абстрактного живописного полюса покрывают живое тело; возникает колебание между искусством и жизнью", - написал Торас под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Великолепная", "Поразительная", "Плавающий в большом синем", "Какой фантастический проект ... Я люблю синий цвет и то, как он был использован в этом виде искусства ... он выглядит потрясающе на вас ... красиво в синем ... !! Люблю тебя .. !!", "Потрясающая серия фотографий. И с юбилеем. Захватывающая фан-поездка началась 7 лет назад".

Напомним, Кончита Вурст впечатлила видом в мини-платье рядом с другом

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