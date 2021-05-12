Ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво похвастался собой на экстремальном фото
Как передает Politeka.net, снимком ресторатор поделился на своей странице в Инстаграм.
49-летний шеф-повар несмотря на загруженный график и съемки в телешоу всегда находит время для ухода за собой и поддержания формы. И это дает результаты. Ресторатор может похвастаться прекрасной формой, что он периодически и делает на своей странице в Инстагарм.
На новом фото Эктор позирует, стоя в спальне, абсолютно без одежды. Прикрывает его только «предупредительное уведомление».
«Потенциально неприемлемый контент. Это фото содержит потенциально неприемлемый контент, который может показаться людям неприемлемым или оскорбительным», - написано там.
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Отметим, пользователи Сети обычно неоднозначно реагируют на откровенные фото Эктора: пока одни восхищаются его накаченным телом, других возмущают такие кадры. Однако извесного ресторатора это не останавливает, он продолжает время от времени дразнить публику пикантными кадрами.
Как известно Эктор Хименес-Браво начинает работать в Украине с 2009 года.
При том переломным в карьере Хименес-Браво стал 2011 год. Именно тогда его впервые пригласили стать ведущим кулинарного шоу «Мастершеф». С этого момента Эктор становиться не только одним из лучших поваров мира, но и обретает титул любимого судьи кулинарного шоу.
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