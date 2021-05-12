Фигура Дженнифер Лопес является предметом вожделения и зависти
Актриса и певица никогда не стыдилась демонстрировать свои формы на публике. К счастью для поклонников, даже с возрастом Джей Ло не перестала этого делать. На одной из фан-страничек 51-летней звезды в Инстаграм опубликовали свежие снимки, на которых латиноамериканскую красотку запечатлели в соблазнительном образе, передает Politeka.net.
Дженнифер позировала в пестром спортивном костюме. Она дерзко задрала свитшот, похваставшись плоским животиком и стальным прессом крупным планом.
"Сексуальная, красивая и великолепная одновременно 😍 @jlo😍", - подписал кадры автор поста.
Подписчики с ним согласились, прокомментировав "изумительная😍" и оставив смайлики "огонь".
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Стоит отметить, что хоть Джей Ло и унаследовала от матери отличные гены вместе с красотой, но все равно много времени тратит на поддержание этой "роскоши".
Ранее Лопес делилась секретом, как ей удается всегда быть подтянутой и свежей. В этом ей помогает настоящая одержимость спортом. Она не перестает заниматься даже в собственный день рождения.
Восстановиться после усиленных тренировок ей помогают перекусы фруктами с овощами, и морально - отдых с детьми.
Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже: "Молодые позавидуют".
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