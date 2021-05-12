Ресторатор и судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво всполошил сеть трогательным фото из прошлого

Как известно, у знаменитого и талантливого повара Эктора Хименеса-Браво есть родной брат и сестра Клавдия. По словам ресторатора, он очень дорожит семьей, всегда говорит сестрой на личные темы, а вот его брат считается для него надежной опорой и защитником среди детворы.

В этот раз мужчина решил напомнить о своей семье, растрогав сеть семейным фото с далекого детства. На снимках маленькие дети в простой и аккуратной одежде радостно позировали перед объективом.

«Благодаря фотографиям мы можем путешествовать во времени 👫🏽👬🏽 А Вы бы хотели по-настоящему вернуться в прошлое? Чтобы тогда изменили?», - написал Эктор под постом.

В сети поделились своим мнением:

«Так вот откуда привычка стоят в тройке по центру))); Эктор, ваша улыбка не меняется с годами; В детстве все было по простому и душевно! 😍; Вы такой милашка😍; такие хорошенькие; Какие классные) 😍 Такой Вы миленький и славный😍».

Однако, несмотря на счастье в кадре, в детстве мужчины было не все так гладко. В своем интервью телеканалу «СТБ», Эктор ранее рассказал, что у него было очень нелегкое прошлое.

«У нас был небольшой скромный домик, если не сказать бедный. Денег в семье катастрофически не хватало, еды не было, мы голодали, отца практически не видели, порой приходилось очень сложно… Например, в холодильнике лежало два яйца, а нас-то четверо: мама, брат, сестра и я… И эти яйца нужно как-то разделить на всех… Тяжело вспоминать эти времена», - рассказывал мужчина.

По его словам, они фактически питались одной картошкой, а мама детей очень много работала. Причем хваталась за любую подработку. Грустнее всего стало то, что отец был очень холодным, с детьми не общался и запрещал приходить к нему на работу. Только потом Эктор и семья узнали, что у отца была еще одна жена и дети. К тому же, мужчина был предпринимателем миллионером, который скрывал все и даже не думал рассказывать.

Ранее также 49-летний шеф-повар опубликовал серию фото из личного архива в Инстаграм, на которых показал главную женщину в своей жизни.

Эктор трогательно признался в чувствах к собственной матери, в шутку призвав украинцев "не брать с него пример" - то есть, вместо того, чтобы сидеть в соцсети, скорее ей звонить. Пост звезда приурочил ко Дню матери, который отмечается 9 мая.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как выглядит настоящий мачо.

Также Politeka сообщала, что Полякова показала, как развлекается с Хименес-Браво из "Мастер Шеф"