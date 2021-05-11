Певица и актриса Дженнифер Лопес после расставания с женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом все больше времени проводит с Беном Аффлеком

Спустя неделю после того, как бывшие возлюбленные (Лопес и Аффлек разошлись 17 лет назад) были сфотографированы в ее доме в Лос-Анджелесе в конце апреля, пару заметили в Монтане.

52-летнюю Лопес и 48-летнего Аффлека засняли едущими в машине недалеко от курорта в Биг-Скай, где есть дом актера. Он был за рулем, а Дженнифер на пассажирском сиденье. Фотографии с их прогулки опубликовало издание The Daily Mail.

Jennifer Lopez and Ben Affleck spotted in Montana pic.twitter.com/fyRTBbjyx2 — Film Updates (@TheFilmUpdates) May 10, 2021

Сообщается, что они провели несколько дней вместе за городом, и между ними сильная связь. На фото, которые попали в Сеть Лопес и Аффлек держатся за руки.

Позже в субботу Лопес вернулась в Лос-Анджелес частным самолетом.

Отметим, кадры наделали много шума в Сети, вызвав неоднозначную реакцию. И хотя многие радуются такому воссоединению, нашлись и те, кто настоен более скептично.

"Старые актеры и актрисы, которым нужно быть актуальными, чтобы выжить, ищут славы, как Брэд Питт и Дженнифер Энистон", - пишут в Сети.

Лопес и Аффлек были помолвлены в 2002 году и за годы совместной жизни попали в заголовки газет как «Беннифер» и даже снялись в фильмах «Девушка из Джерси» и «Джильи». Однако к январю 2004 года пара рассталась.

Прежде чем их засекли в Монтане, Лопес и Аффлек присутствовали и участвовали в мероприятии VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, которое транслировалось в субботу.

«Они очень любят друг друга. Они всегда восхищались друг другом », - недавно сообщил источник People о Лопес и Аффлеке.

EXCLUSIVE PICTURES: Ben Affleck pictured behind the wheel as he drives Jennifer Lopez around in Montana for romantic getaway https://t.co/JjM9qaJrFi pic.twitter.com/7lgqC1aEAD — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 10, 2021

Отметим, новости о поездках Аффлека и Лопес появились после того, как она и ее бывший жених Алекс Родригес 15 апреля опубликовали совместное заявление, в котором объявили о расторжении помолвки.

Аффлек ранее встречался с актрисой Аной де Армас, они расстались в январе.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".