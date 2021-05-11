Актриса Ксения Мишина, ставшая первой героиней шоу "Холостячка", поделилась своими планами

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм серию видео.

Отметим, актриса только недавно вернулась из Хорватии, куда поехала ради нового профессионального опыта, оставив дома своего избранника Александра Эллерта. Вынужденная разлука между Александром и Ксенией даже подтолкнула их поклонников к мыслям, что возлюбленные расстались. Однако дело оказалось в другом.

Ксению пригласили в Хорватию на съемки фильма, основанного на реальных событиях про торговлю малолетними девочками. Позже съемки перенесли в Киев.

При этом в новых сторис Мишина призналась, что с довольствием снялась и в других хорватских проектах. Актриса записала видеообращение, сидя в гриммерке.

«Наша славянская трилогия под название Silence продолжается, и сейчас ближайшие денечки не из легких… С 6 утра на площадочке и продолжаю изучать хорватский язык. Так что если что, дорогие хорваты приглашайте в свой кинематограф еще, потому что я уже практически бог», - заявила «Холостячка».

Ранее Мишина призналась, что сперва ее очень волновал языковой вопрос.

Напомним, "холостячка" Мишина огорошила появлением с Рыбаком, который бросил ее ради другой: "Вот это поворот!".

Как сообщала Politeka, Эллерт на отдыхе не устоял перед соблазном, "забыв" о Ксении Мишиной: неожиданные кадры.

Также Politeka писала, что Мишина показала, с каким настроением просыпается рядом с Эллертом.