Жена единственного сына Григория Чапкиса, судьи из "Танців з зірками", порадовала фанатов свежими фото

Как известно, 42-летий сын Чапкиса, Грег, уже много лет живет в США. Мужчина создал свою танцевальную школу в Сан-Франциско, где преподает хореографию. Кроме карьеры, Грег приуспел и в личной жизни. Уже двадцать лет он женат на женщине по имени Эмбер, с которой воспитывает двоих сыновей: 12-летнего Николя и пятилетнего Макса. Возлюбленная помогает ему в танцевальной школе.

И Грег, и его супруга частенько выставляют в Инстаграм кадры семейной идиллии, а также хвастаются достижениями своих подопечных.

На новых фото, которыми поделилась Эмбер в "сториз", девушка засветила интерьер их дома в Сан-Франциско, передает Politeka.net.

В частности, невестка Григория Чапкиса показала его младшего внука, играющего возле большого камина. Также на снимках можно разглядеть низкий журнальный столик и полочку с фотографиями и кубками. На камеру также попал их домашний питомец: рыжая собака средних размеров мирно спала недалеко от камина.

"Идеально", - говорится в подписи на одном из кадров, где маленький Макс, судя по всему, собрался поджарить печеньку с маршмэллоу в камине.

Кроме того, Эмбер засняла себя в черном купальнике. Она сделала селфи, продемонстрировав декольте крупным планом. При этом она прикрыла лицо рукой.

Ранее мы рассказывали, что невестка Чапкиса похвасталась успехами его старшего внука. 12-летний Николя профессионально занимается бейсболом. После матча Эмбер написала: "Мой мальчик, сегодня я знаю, как хорошо тебе было!!! 🚀🚀🚀 Я так горжусь тобой, ты даже не представляешь. Я всегда верила в тебя, что ты справишься. Теперь я вижу, что ты тоже начинаешь верить в себя. Ты прошел такой долгий путь, наслаждайся 🤩🏆".

Напомним, американская невестка Чапкиса объявила о важном решении после 20 лет брака: "Безумно, но..."

Также Politeka писала, что сын Чапкиса показал, как изменилась его внешность после 20 лет брака с американкой.