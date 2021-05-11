Артистка показала, чем занимается ее сын на отдыхе

Известная украинская певица Тина Кароль показала своего повзрослевшего сына, Вениамина

Звезда вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира 15 июня 2008 года, сообщает Politeka.net. В этом же году, в ноябре, у супругов родился сын Вениамина.

Сейчас артистка воспитывает ребенка сама, ведь ее супруг умер в 2013 году от онкологического заболевания.

На днях Тина Кароль вместе с сыном отправилась на отдых в теплые края, вероятно, на острова, откуда поделилась яркими кадрами. Звезда записала сторис, которые тут же разлетелись по всем ее фан-группам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, в одном из таких аккаунтов зарепостили видео, на которых певица показала, как ее сын занимается, говоря на иностранном языке. Видно, как Вениамин вырос и возмужал.

За семь часов видео собрало более 7000 просмотров и много комментариев.

"Счастья с Веньчиком! Года разлуки пусть оставит в прошлом, и жить вам в любви, всегда нас радовать собой, мы все за Вас, мы за любовь ⭐⭐🙏🔥🔥🌹✋", "Такой взрослый уже❤️", "какой красивый", "Супермальчик", "А мальчик огонь! Столько языков знает 👏", "Веня краш😳", "Вырос😍", "Милашки, малыши", "Лапульки", "Умничка 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Вениамин учится в элитной школе Repton Preparatory School в Великобритании. Школьник выбрал музыкальное направление, обучаясь игре на барабанах и фортепиано. Также Вениамин занимается фехтованием и регби.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".