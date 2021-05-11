Известная украинская певица Тина Кароль показала своего повзрослевшего сына, Вениамина
Звезда вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира 15 июня 2008 года, сообщает Politeka.net. В этом же году, в ноябре, у супругов родился сын Вениамина.
Сейчас артистка воспитывает ребенка сама, ведь ее супруг умер в 2013 году от онкологического заболевания.
На днях Тина Кароль вместе с сыном отправилась на отдых в теплые края, вероятно, на острова, откуда поделилась яркими кадрами. Звезда записала сторис, которые тут же разлетелись по всем ее фан-группам. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Так, в одном из таких аккаунтов зарепостили видео, на которых певица показала, как ее сын занимается, говоря на иностранном языке. Видно, как Вениамин вырос и возмужал.
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За семь часов видео собрало более 7000 просмотров и много комментариев.
"Счастья с Веньчиком! Года разлуки пусть оставит в прошлом, и жить вам в любви, всегда нас радовать собой, мы все за Вас, мы за любовь ⭐⭐🙏🔥🔥🌹✋", "Такой взрослый уже❤️", "какой красивый", "Супермальчик", "А мальчик огонь! Столько языков знает 👏", "Веня краш😳", "Вырос😍", "Милашки, малыши", "Лапульки", "Умничка 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, Вениамин учится в элитной школе Repton Preparatory School в Великобритании. Школьник выбрал музыкальное направление, обучаясь игре на барабанах и фортепиано. Также Вениамин занимается фехтованием и регби.
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