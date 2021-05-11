Известный украинский певец Арсен Мирзоян, который стал финалистом шоу "Маска" в образе Дракона, показал свой отдых

Муж Тони Матвиенко показал первое фото из отдыха в этом году. На своей странице в Инстаграм он показал кадры с пляжа, пишет Politeka.net. На фото видно, как Мирзоян прилег на пляже. На нем нет одежды. Артист пристально смотрит в кадр, а напротив него стоит целая тарелка со спелым красным арбузом, нарезаным на кусочки. Тони Матвиенко на фото нет.

"Лето", - коротко подписал фото с арбузами артист.

Судя по геотегу, артист сейчас находится в Египте. Он отметил на фото отель, в котором остановился - Brayka Bay Resort 5 * расположен на самом берегу Красного моря в курортном регионе Марса Алам. Главной особенностью комплекса является то, что он расположен в природном заливе, окруженный коралловым рифом, таким образом закрывая пляж от ветра и волн. Концепция отеля направлена на спокойный семейный отдых. Поэтому скорее всего Мирзоян отдыхает с женой Тоней Матвиенко и с детьми.

"Яка краса!", "Хіба так можна??? Знущаєшся??? ☹️😄👍", "Які спокусливі кавунчики 😍", - пишут в комментариях.

Отметим, ранее Мирзоян рассказывал, что является сторонником активного образа жизни. При этом именно волейболу отводится особое место в его графике.

"Возле нашего дома в палисаднике организовал спортивную площадку, а еще по средам и воскресеньям бегаю кросс. В субботу играю в волейбол, и у нас проходят довольно серьезные игры", - говорил он.

Напомним, Арсен Мирзоян ошарашил признанием, как оставил жену и детей ради Тони Матвиенко: "Я понял - все, приплыли!".

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