Певица и актриса Дженнифер Лопес в белоснежном костюме выглядела безупречно и молодо

Популярная исполнительница, которой этим летом исполнится 52 года, смело может показать себя в любом, даже самом открытом наряде. Ради безупречного тела и форм, достойных зависти, Лопес тренируется в спортзале по 3-4 раза в неделю, ходит на йогу, спортивные танцы и полностью отказалась от всех напитков, кроме воды и сока.

Недавно в социальной сети на фан-аккаунтах появились фото из последней фотосессии знаменитости. На них Лопес предстала в неожиданном виде, ведь засветила плоский живот. Заметные линии пресса сразу же привлекают внимание к себе, а упругая кожа с ровным загаром на фоне белых тонов кажется еще более ухоженной.

В белом брючном костюме без принтов и лишних деталей Дженнифер блистала с уверенностью в собственной красоте. Солнцезащитные очки, минимум украшений и отсутствие прически только подчеркнули уникальность стиля певицы.

До этого Дженнифер показала забавные моменты со съемок, как ухаживает за собой, как смотрит за детьми и даже как общается с мамой, которая также не выглядит на свой возраст. Примечательно, что артистка постаралась показать и естественную себя без фильтров.

Поклонники не устояли, написав комплименты: «Мала Дженни прекрасна; такие милашки, кажется нереальным все; мне нравится ваш вид, вы значительно моложе; Заметили, тут даже пресс хорошо видно? Все хорошенькие!; ваша мама как сестра; почему так хороши; Обожаю это так сильно!; Прежде всего хвала вашим генам🔥🌺; Пять плюс🔥🔥 яблочко от яблоньки не далеко упало; предприниматели😆; Красота бежит в семье🗣 ♥ ️; идеальное определение «как мать, как дочь» 😍».

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой: "Придержите коней, вау".

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха: "Нет, ну вы видели?".

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка: "Не пропустите...".