Знаменитая певица Тина Кароль поделилась личным видео, озадачив украинцев внешним видом

Не так давно Тина отправилась вместе с сыном впервые за долгое время на отдых. Артистка даже поделилась свежими кадрами. Однако другие ее стори, которые были после представлены и на аккаунте в Инстаграм «ФанТина», озадачили поклонников.

Серьезный вид, строгий взгляд и отсутствие улыбки удивило фанатов, ведь еще недавно звезда, казалось, была на позитиве. В этот же раз строгий образ в серой кофте на молнии привлек внимание к себе именно мрачным видом Кароль.

Поклонники выразили свои мнения так:

«Тина, мы уже начинаем беспокоиться. 🗿 Но все равно красавица наша!; Хорошая...но забыла чуть улыбнутся....; Любовь ❤️; Теперь сижу и балдею под эту песню 😍; Чего-то совсем грустная стала или серьезная 😮; Покер фэйс опять 🗿 Тина улыбнись 😁; Что-то конфетка наша отдаёт кислинкой, и кто там мог добавить этой кислоты; Самолюбование, одно и тоже. А где же счастье, радость от жизни. Пора на долгий отдых. 😊; Технобэйби».

До этого Кароль показала яркие кадры с отдыха. Видео, на которых звезда позирует с сыном-красавцем, опубликовали на фан-страницах посвященных певице. Некоторые поклонники утверждают, что артистка отправилась отдыхать на Сейшельские острова.

На одном из видео Тина позирует одна, похоже, это происходит утром, она куда-то уверенно шагает среди густой экзотической зелени. Перед камерой звезда появилась в еще мокром купальнике, поверх которого накинула легкую рубашку. Ее волосы небрежно уложены, а на лице нет макияжа, при этом выглядит она очень серьезной.

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".