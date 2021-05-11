Известная модель Эмили Ратаковски в черном комбенизоне подчеркнула фигуру лучшим образом
Девушка после того, как стала мамой, довольно редко появляется в сети, поэтому фанаты активно публикуют архивные фото модели, которые понравились им больше всего. Ратаковски предстает на снимках в самых разных образах, подчеркивая свою стройность.
Особое внимание больше всего получают кадры с Эмили, на которых она демонстрирует идеально точеную фигуру в трендовых костюмах. Поскольку Ратаковски является рекламным представителем сразу нескольких брендов от модных домов, она часто меняет стиль.
"Просто и со вкусом!" - пишет поклонник Эмили.
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На показанном фото в черном комбинезоне с глубоким декольте Эмили непринужденно позирует в комнате. Распущенные волосы, снятая с плеч кофта и широкий ремень на талии создали выгодный вечерний лук. Причем для такой фигуры Ратаковски даже не приходится сильно утруждаться – достаточно правильной диеты и частых походов на тайский массаж, по словам самой Эмили.
Яркое фото звезды, на котором она позирует в бикини в горошек также не меньше поразило поклонников – стройная звезда восхитила идеально плоским животом.
«Я не могу остановиться. Голы AF 😍», «Я люблю это ❤️, ну-ка, в сторонку, что сзади?», «Просто роскошь, детка🏊», «Какая шикарная малышка» «девочка, какая же ты горячая», «больше не худей» «Сколько здесь горячего❤️», «Люблю тебя, детка», «@ dan_coombs1 это будет мое тело после тренировки xx», «❤️ Горячее тело ❤️», «Мне нравится», - пишут фанаты.
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