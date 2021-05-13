Юмористка Елена Кравец после ухода из "Женского квартала" захотела больших перемен, а потому решилась на новый имидж

Недавно 44-летняя звезда показала себя с новой прической. Соответствующие кадры Елена опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен! Не исключено, что все это- влияние системы @mudroed (правильного питания, - ред.), моих результатов, ну и весны, конечно же!)))", - сообщила Кравец.

Актриса избавилась от длинных локонов и предстала на фото с короткой стрижкой. Также у нее появилась челка.

Фото преображений тут же разнесли по Сети. В одном из пабликов горячо обсуждают внешность Кравец. Стоит отметить, не все остались в восторге. Пользователи до сих пор спорят, старит или все же молодит Елену ее новая стрижка.

"Зачем ты это сделала"

"👎 постарела с такой причёской на лет 5" - "а как по мне, наоборот..."

"Великолепно выглядишь! 10 лет скинула. Так держать! Не жалей волос, короткая стрижка молодит"

"Стала хуже, как мальчик"

"Похожа на себя на свадебной фотке 20 лет назад"

"Стала очень простая"

"Было лучше, выглядит как старуха"

Напомним, покинув "Женский кварал" Кравец присоединилась к команде нового шоу на телеканале 1+1 "Твой день".

«Мне и моим коллегам по проекту выпала честь заполнять дневной эфир на телеканале 1+1. К тому же, делать это легко, весело, информативно и искренне, оставаясь собо, - делилась событием Елена. - Конечно, это вызов, поскольку в таком амплуа меня зрители еще не видели. Будем обсуждать актуальные вопросы, я буду делиться личным, говорить о том, что действительно волнует. Честно признаюсь, немного волнуюсь, но мне очень интересно, чувствуется невероятный кураж».

Шоу с участием Кравец стартует уже 24 мая.

Напомним, Кравец из "Квартал 95" ошеломила откровением о семье: «Прости меня….».