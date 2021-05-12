Популярная певица Надя Дорофеева поделилась личными кадрами перед съемкой
Надя Дорофеева живет в активном ритме, поэтому каждый день, занимаясь своими делами, делает несколько фото и видео, которыми интригует фанатов. В этот раз звезда привлекла к себе внимание сразу несколькими образами.
Поскольку артистка начала сольную карьеру, для привлечения внимания она нередко устраивает модные фотосессии, меняет образы и прически. В этот раз сначала звезда заинтриговала пикантным фото в короткой оверсайз-толстовке.
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«Снова забыла надеть штаны» - шутливо пишет звезда, позируя в толстовке, джинсовке и массивных ботинках на шнуровке. А уже после показывает, как она в этой же кофте, но в парсе с джинсами, едет по делам, подмечая: «Тем временем у нас переезд, на самом деле я не всегда такая веселая». Без мужа Владимира Дантеса, похоже, звезда не скучала.
В завершении, наконец, звезда поделилась кадрами из гримерки, где нежилась перед зеркалом, пока коллега массажировала ей голову. Вспушив волосы, Надя счастливо улыбалась и крутилась в стороны, показывая, как наконец-то отдыхает.
На более ранних кадрах Надя показала, как приняла участие в новой съемке. На кадрах видно, что Надя запечатлена в павильоне, она позирует на темном фоне в светлой комнате. Перед камерой певица появилась в весьма необычном и не гламурном образе – на ней однотонный наряд.
В подписи к фотографиям Дорофеева написала: "Чего бы вам хотелось прямо сейчас? Я вот дико хочу на музыкальный фестиваль".
Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотосессию звезды, отвечая на ее вопрос и засыпая комплиментами. Одной из первых снимки Нади прокомментировала телеведущая Леся Никитюк: "Просто уничтожила". "Что бы ты улыбнулась", "А я бы хотел встретиться с тобой", "Мне бы хотелось на море", "Хочу на твой концерт", "Красотка", "Необыкновенная", "Обожаю тебя", "Хочу тебя обнять", - пишут в комментариях к фото Нади.
Напомним, Беспечные Дорофеева и Потап забыли о Дантесе и Каменских, прижавшись друг к другу: "Огонь".
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