Актриса Ксения Мишина показала, как изменилась после примирения с возлюбленным

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта некоторое время назад заподозрили, что пара сильно поссорилась. Но теперь, похоже, они снова вместе и даже съездили на майские праздники в Одессу к морю. В своем Instagram Ксения показывала яркие снимки с отдыха, а теперь выложила несколько кадров своего преображения – девушка кардинально сменила образ, озадачив фанатов. На новых снимках актриса сама на себя не похожа.

На фотографиях Мишина появилась в оригинальном атласном платье сине-желтого цвета и оригинального фасона, но больше всего внимания привлекает ее яркий макияж, парик на голове и множество украшений. В глаза бросается красная помада на губах в тон лаку на ногтях, еще и мимика добавляет снимкам дерзости и самоуверенности. Такой Ксению еще никто не видел.

Правда не все поклонники оценили преображение звезды, ее снимкам оставили мало лайков, на что она пожаловалась потом в своих сторис. По словам актрисы, эти фото были сделаны некоторое время назад в рамках фотосессии для светского портала, в которой она примеряла образ из 80-х годов.

Фанаты же отметили, что на фотографиях Мишина похожа на Дашу Астафьеву или Викторию Булитко, но не на себя. "Самая невероятная, очень красиво, стильно и модно", "Я одна подумала, что это Даша Астафьева", "Вас не узнать", "Не узнала, по первому фото, подумала Булитко с Дизель шоу", "Тю, я подумала, что это Даша Астафьева", "Очень красивая в любом образе", - пишут пользователи.

Напомним, "Холостячка" Мишина показала, в каком виде пришла на первое свидание с Эллертом: "Обожаю".

Как сообщала Politeka, Мишина удивила переменами во внешности, "Холостячку" не узнать: "Будто Надя Дорофеева".

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