"Холостяк 11" с Михаилом Заливако практически достиг своего финала. В новом выпуске девушек ждал сюрприз от мамы парня

Как передает Politeka.net, в Сети появилось новое видео с анонсом 11-го выпуска, в котором Миша будет знакомить претенденток на его сердце с главной женщиной в своей жизни - мамой. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube-канале шоу.

Так, мама "Холостяка" устроила троим оставшимся девушкам "крутую проверку", по словам Миши, задав всего один вопрос.

Отмечается, что этот вопрос шокировал Аню, потопил Дашу и вывел на чистую воду Розали.

"Ничего она мне так и не ответила", - строго прокомментировала гипотетическая свекровь ситуацию с Аней.

"Я просто падаю на дно, а выбраться не могу", - пожаловалась, в свою очередь, со слезами на глазах Даша.

В итоге, церемония вручения роз прошла в напряжении. Есть вероятность, что Заливако не вручил заветный цветок никому.

"Решение, которое я принял, очень тяжелое для меня...", - заявил он.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают анонс, в предвкушении зрелища. Отметим, выпуск со знакомством с семьей "Холостяка" покажут на телеканале СТБ в пятницу, 14 мая.

"Было бы здорово, если бы "жодна" не приняла розу от Михаила. Это был бы достойный финал его поцелуев со всеми и игры в психотерапевта"

"Это тот чувак, который говорил Даше, что не нужно прислушиваться к родителям!"

"Когда холостяки знакомятся с мамами девушек, то все проходит доброжелательнее, как-то проще. Мамы невест стол накрывают, суетятся вокруг гостя. А когда холостяки приводят девушек знакомиться с мамой, то выглядит это напряжно, как экзамен для невест"

"Мама такая властная женщина!! Капец конечно!"

"Миша на маму не похож, внешне, наверно характером. Веет от нее суровостью, решительностью и даже страхом. Может мне так показалось😂"

"Да, у мамаши взгляд тяжелый, а вдруг Розали ещё выберет, тогда точно Заливако котомку и в бега, мамаша заругает, так что, девчонки, бегите от этого женишка"

"Я увидела, что мама не довольна Аней Богдан, думаю она будет следующая жертва"

Напомним, "холостяка" Заливако жестко раскритиковали после знакомства с родителями участниц: "Аппетит пропадает...".

Также Politeka писала, что "холостяк" Заливако распрощался с красоткой-участницей после знакомства с родителями: "Не могу поверить...".