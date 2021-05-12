Знаменитая певица Тина Кароль сейчас на отдыхе, а тем временем в Сети показали, какой бы у нее могла быть дочка

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которой долгое время приписывают бурный роман с молдавским исполнителем Даном Баланом, сейчас на отдыхе с сыном-красавцем. На фан-странице, посвященных певице опубликовали фотоколлаж, какой бы могла быть дочь у нее с Даном Баланом.

На красивом фото показали семейную идилию - Дана Балана, Тину Кароль и девочку-красотку, лет семи.

"Часто момент кажется куда важнее самого события", - процитировав слова Тины Кароль написали под фото.

Как видно на фото, сделанном в фотошопе, Тина Кароль стоит в модном клетчатом пальто и хустке, приобнимая маленькую девочку в милой черной шляпке, Дан Балан - рядом с девочками. Малышка очень похожа на Тину И Дана.

Подписчики залайкали публикацию из сета фотографий и оставили несколько комментариев: "Вау🌷🥰 Что за милота?)😻 Любимки)", "Очень красиво😍😍", "Давно уже закончились слова, чтобы описывать своё восхищение от твоих фш. Каждый раз в сердце, и этот так же не исключение 😻💔", "💜 маленькая Тиночка любит Тину и Дана 💜", "Ждём когда у наших зайчиков появится своя малышка❤️"

Напомним, Тина Кароль поделилась рецептом оригинальной паски без выпечки: "получится у каждой хозяйки".

Как сообщала Politeka, Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно".

Также Politeka писала, Тина Кароль закатила сцену ревности известному ведущему: "Кто здесь была до меня?".